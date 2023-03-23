С понедельника очередь легковых авто на въезд в страны ЕС из Беларуси увеличилась в пять раз, фур — почти в два раза. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«Наибольшее количество легкового транспорта фиксируется перед пунктом пропуска Тересполь (Брест). В течение недели сопредельная сторона пропускала в среднем 30% авто», - говорится в сообщении.

Также задержки в оформлении фиксировались в литовских пунктах пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и Райгардас (Привалка).

«По состоянию на 10.00 больше всего транспорта ожидает въезда в ЕС перед польским пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи). За неделю сопредельная сторона оформила около 51% фур от нормы», - утверждает Госпогранкомитет.

Литовские контрольные службы в течение недели пропускали на свою территорию в среднем 45% большегрузов.