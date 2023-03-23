В январе-феврале 2023 г. объем промышленного производства Витебской области в текущих ценах составил 3613,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 97,2% к уровню января-февраля 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 41,6%, в обрабатывающей промышленности – 100,8%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 87,3%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 99,8%.