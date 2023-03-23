Форум МСЭ «Умные устойчивые города: прошлое, настоящее и будущее» пройдет 19-20 апреля в Минске (МКСК «Минск-Арена», проспект Победителей 111) в гибридном формате (очно и дистанционно).

Мероприятие предназначено для представителей министерств и ведомств, регуляторных органов, муниципалитетов, телекоммуникационных операторов, высших и общеобразовательных учебных заведений, производителей телекоммуникационного оборудования, научных и проектных институтов, разработчиков программного обеспечения и других заинтересованных организаций.

Направление умных устойчивых городов и сообществ является одной из пяти Региональных инициатив региона СНГ на период 2023-2025 гг., принятых Всемирной конференцией по развитию электросвязи (ВКРЭ-22). В рамках форума будет рассмотрен опыт стран СНГ и деятельность международных организаций в области развития умных устойчивых городов. В форуме примут участие как администрации городов, так и инфраструктурные операторы и поставщики умных услуг, которые поделятся успешными примерами внедрения приложений и услуг умного города.

Организаторы форума: Международный союз электросвязи совместно с ОАО «Гипросвязь» и при поддержке Министерства связи и информатизации Беларуси.