|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ФОРУМ МСЭ «УМНЫЕ УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ» ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ
10:49 24.03.2023
Форум МСЭ «Умные устойчивые города: прошлое, настоящее и будущее» пройдет 19-20 апреля в Минске (МКСК «Минск-Арена», проспект Победителей 111) в гибридном формате (очно и дистанционно).
Мероприятие предназначено для представителей министерств и ведомств, регуляторных органов, муниципалитетов, телекоммуникационных операторов, высших и общеобразовательных учебных заведений, производителей телекоммуникационного оборудования, научных и проектных институтов, разработчиков программного обеспечения и других заинтересованных организаций.
Направление умных устойчивых городов и сообществ является одной из пяти Региональных инициатив региона СНГ на период 2023-2025 гг., принятых Всемирной конференцией по развитию электросвязи (ВКРЭ-22). В рамках форума будет рассмотрен опыт стран СНГ и деятельность международных организаций в области развития умных устойчивых городов. В форуме примут участие как администрации городов, так и инфраструктурные операторы и поставщики умных услуг, которые поделятся успешными примерами внедрения приложений и услуг умного города.
Организаторы форума: Международный союз электросвязи совместно с ОАО «Гипросвязь» и при поддержке Министерства связи и информатизации Беларуси.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2023
Курсы в банках
на 24.03.2023
Конвертация в банках
на 24.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте