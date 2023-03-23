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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ ПОДРОСЛО НА 1%
10:33 24.03.2023
В январе-феврале 2023 г. в хозяйствах всех категорий Витебской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 282,2 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-февралем 2022 г. в сопоставимых ценах на 1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 272,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 1,4% больше, чем в январе – феврале предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 39,8 тыс. тонн, молока – 108,5 тыс. тонн, яиц получено 65 млн штук.
В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 38,8 тыс. тонн, молока произведено 104,2 тыс. тонн, яиц получено 58,2 млн штук.
На 1 марта 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 508,9 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 180,1 тыс. голов. Численность свиней составила 393,6 тыс. голов.
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