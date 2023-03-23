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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЭНЕРГО БЕЛАРУСИ ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДО 47 МЛРД КВТЧ К 2030 ГОДУ
09:35 24.03.2023
Рост объема потребления электроэнергии в Беларуси к 2030 году прогнозируется до 47 млрд кВтч. Об этом рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич во время встречи с трудовым коллективом филиала "Ошмянские электрические сети" РУП "Гродноэнерго".
"По прогнозам, к 2030 году мы должны выйти на 47 млрд кВтч потребления электроэнергии, в 2020 году этот показатель составлял 38 млрд кВтч, - отметил министр. - Прирост электропотребления ожидается на уровне 9 млрд кВтч".
Планируется, что увеличение потребления электроэнергии будет обеспечено как реальным сектором экономики, так и за счет дальнейшей электрификации жилфонда для целей отопления и горячего водоснабжения. Особое внимание будет также уделяться развитию электротранспорта.
Кроме того, вырастут объемы потребления электроэнергии электрокотлами, которые введены в строй на 20 энергообъектах страны в рамках интеграции БелАЭС в энергосистему и используются для теплоснабжения крупных населенных пунктов. Их суммарная мощность - 916 МВт. Ожидается, что в перспективе эти объекты будут потреблять порядка 1,7 млрд кВтч.
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