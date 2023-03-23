ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.03.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МИНЭНЕРГО БЕЛАРУСИ ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДО 47 МЛРД КВТЧ К 2030 ГОДУ


09:35 24.03.2023

Рост объема потребления электроэнергии в Беларуси к 2030 году прогнозируется до 47 млрд кВтч. Об этом рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич во время встречи с трудовым коллективом филиала "Ошмянские электрические сети" РУП "Гродноэнерго".

"По прогнозам, к 2030 году мы должны выйти на 47 млрд кВтч потребления электроэнергии, в 2020 году этот показатель составлял 38 млрд кВтч, - отметил министр. - Прирост электропотребления ожидается на уровне 9 млрд кВтч".

Планируется, что увеличение потребления электроэнергии будет обеспечено как реальным сектором экономики, так и за счет дальнейшей электрификации жилфонда для целей отопления и горячего водоснабжения. Особое внимание будет также уделяться развитию электротранспорта.

Кроме того, вырастут объемы потребления электроэнергии электрокотлами, которые введены в строй на 20 энергообъектах страны в рамках интеграции БелАЭС в энергосистему и используются для теплоснабжения крупных населенных пунктов. Их суммарная мощность - 916 МВт. Ожидается, что в перспективе эти объекты будут потреблять порядка 1,7 млрд кВтч.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.03.2023
валюта курс
EUR 3.1018
USD 2.8520
RUB 3.7315
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.1159 +0.0259
USD 2.8520 -0.008
RUB 3.7315 +0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0680 3.0940
USD 2.8320 2.8480
RUB 2.8000 3.7500
подробнее

Конвертация в банках
на 24.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0770 1.0880
EUR/RUB 82.0000 108.0000
USD/RUB 75.8000 99.7700
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте