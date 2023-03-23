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ЭКОНОМИКА РБ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ СНИЗИЛАСЬ ДО 4,6%
09:22 24.03.2023
За январь 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила ,5%, рентабельность продаж – 4,6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 февраля 2023 г. составила 4 132,7 млн рублей, в том числе просроченная – 826,5 млн рублей, или 20% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 февраля 2023 г. составила 5 565,3 млн рублей, в том числе просроченная – 1 168,9 млн рублей, или 21% от общего объема кредиторской задолженности.
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