За январь 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила ,5%, рентабельность продаж – 4,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 февраля 2023 г. составила 4 132,7 млн рублей, в том числе просроченная – 826,5 млн рублей, или 20% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 февраля 2023 г. составила 5 565,3 млн рублей, в том числе просроченная – 1 168,9 млн рублей, или 21% от общего объема кредиторской задолженности.