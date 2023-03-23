Масштабная выставка научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная. Регионы» пройдет с 24 по 26 марта в Бресте (легкоатлетический манеж, ул. Московская, 151).

Как сообщает сайт СЭЗ «Брест», свои достижения и разработки продемонстрируют ученые НАН Беларуси, представители учреждений образования, научно-исследовательских государственных и частных организаций страны, технопарков. В выставке примут участие около 130 предприятий, среди которых резиденты свободной экономической зоны «Брест» ООО «СТиМ» и ООО «Арлайт и К».

Группа компаний «СТиМ» выпускает практически весь ассортимент машин и материалов для дорожной разметки, используя самые современные технологии. Резидент СЭЗ «Брест» идет в ногу со временем в вопросах разработки и производства техники: такие функции как система GPS – мониторинга процесса нанесения дорожной разметки становятся базовыми опциями в машинах «СТиМ», а некоторые модели и механизмы не имеют аналогов в мире. Например, система повторения разметки LIS, а также беспилотная машина дорожной разметки.ООО «Арлайт и К» – производитель светодиодов, на основе которых изготавливаются светодиодные ленты и световые приборы. Важный тренд в деятельности «Арлайт и К» – производство специальных фитосветильников для ускорения роста рассады различных культур.

В текущем году между «Арлайт и К» и Полесским государственным университетом налажено научно-технологическое взаимодействие. В результате были сконструированы несколько типов современных, энергоэффективных светодиодных светильников с различным спектральным составом и регулируемой интенсивностью светового излучения для испытаний на растениях. Результаты исследований станут основой промышленного производства светодиодных фитосветильников для нужд лабораторий, применяющих метод микроклонального размножения растений in vitro, а также для оранжерей, теплиц и других агропромышленных объектов.