ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.03.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РЕЗИДЕНТЫ СЭЗ «БРЕСТ» ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ «БЕЛАРУСЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ»


17:43 23.03.2023

Масштабная выставка научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная. Регионы» пройдет с 24 по 26 марта в Бресте (легкоатлетический манеж, ул. Московская, 151).

Как сообщает сайт СЭЗ «Брест», свои достижения и разработки продемонстрируют ученые НАН Беларуси, представители учреждений образования, научно-исследовательских государственных и частных организаций страны, технопарков. В выставке примут участие около 130 предприятий, среди которых резиденты свободной экономической зоны «Брест» ООО «СТиМ» и ООО «Арлайт и К».

Группа компаний «СТиМ» выпускает практически весь ассортимент машин и материалов для дорожной разметки, используя самые современные технологии. Резидент СЭЗ «Брест» идет в ногу со временем в вопросах разработки и производства техники: такие функции как система GPS – мониторинга процесса нанесения дорожной разметки становятся базовыми опциями в машинах «СТиМ», а некоторые модели и механизмы не имеют аналогов в мире. Например, система повторения разметки LIS, а также беспилотная машина дорожной разметки.ООО «Арлайт и К» – производитель светодиодов, на основе которых изготавливаются светодиодные ленты и световые приборы. Важный тренд в деятельности «Арлайт и К» – производство специальных фитосветильников для ускорения роста рассады различных культур.

В текущем году между «Арлайт и К» и Полесским государственным университетом налажено научно-технологическое взаимодействие. В результате были сконструированы несколько типов современных, энергоэффективных светодиодных светильников с различным спектральным составом и регулируемой интенсивностью светового излучения для испытаний на растениях. Результаты исследований станут основой промышленного производства светодиодных фитосветильников для нужд лабораторий, применяющих метод микроклонального размножения растений in vitro, а также для оранжерей, теплиц и других агропромышленных объектов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.03.2023
валюта курс
EUR 3.0847
USD 2.8600
RUB 3.7297
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.1159 +0.0259
USD 2.8520 -0.008
RUB 3.7315 +0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0670 3.0970
USD 2.8450 2.8550
RUB 2.8000 3.7400
подробнее

Конвертация в банках
на 23.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0820 1.0890
EUR/RUB 82.0000 108.0000
USD/RUB 75.8000 99.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте