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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ НОВЫХ КВАРТИР


17:18 23.03.2023

В январе-феврале 2023 г. организациями всех форм собственности Брестской области построено 1037 новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 116,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 66,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 57,6% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 53,7 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 35,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 30,9% от общего ввода по области.
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