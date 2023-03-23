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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛОЩАДИ ПОД ОЗИМЫЙ СЕВ УВЕЛИЧИЛИ НА 12%
17:03 23.03.2023
Сельскохозяйственные организации Гомельской области активно ведут подготовку к весенне-полевой кампании. Об этом сообщил сегодня на заседании облисполкома председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Дмитрий Петрожицкий.
По его словам, под озимый сев площади увеличили к уровню прошлого года на 12%. При этом озимые зерновые на зерно составили 72% от площади всех колосовых зерновых культур. Площадь озимого ячменя увеличена к прошлому году в 6 раз, озимого рапса - на 155%. Под яровой сев подготовлены площади 475 тыс. га, из них немногим менее четверти под яровые зерновые и зернобобовые культуры, без кукурузы.
«Кукурузу в целом планируем посеять на более чем 280 тыс. га, лен-долгунец - 4,8 тыс. га, однолетние травы - 38,1 тыс. га и многолетние травы - 38,6 тыс. га», – рассказал Дмитрий Петрожицкий.
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