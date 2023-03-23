Жлобинский лесхоз заготовил с декабря прошлого года по март 2023 года 30 тонн шишек.

Как сообщает Telegram-канал Минлесхоза, ожидаемый выход семян - 300 кг. Все семена будут храниться в Республиканском лесном селекционно-семеноводческом центре.

В 2023 году планируется посев на 60 га, а посадка лесных культур сеянцами на 290 га.