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ЭКОНОМИКА РБ
ЖЛОБИНСКИЙ ЛЕСХОЗ ЗАГОТОВИЛ 30 ТОНН ШИШЕК
16:54 23.03.2023
Жлобинский лесхоз заготовил с декабря прошлого года по март 2023 года 30 тонн шишек.
Как сообщает Telegram-канал Минлесхоза, ожидаемый выход семян - 300 кг. Все семена будут храниться в Республиканском лесном селекционно-семеноводческом центре.
В 2023 году планируется посев на 60 га, а посадка лесных культур сеянцами на 290 га.
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