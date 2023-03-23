В Брестской области розничный товарооборот в январе-феврале 2023 г. составил 1318,6 млн рублей, или 99,5% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 16,8 рубля против 14,8 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90% розничного товарооборота области, в январе-феврале 2023 г. составил 1186,5 млн рублей, или 99,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-феврале 2023 г. оптовый товарооборот составил 850,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 97% к уровню января-февраля 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2023 г. составил 68 млн рублей, или 109,8% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.