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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ВЫЯВИЛ СХЕМЫ «ДРОБЛЕНИЯ БИЗНЕСА» РЕСПУБЛИКАНСКОГО МАСШТАБА В ХОДЕ ПРОВЕРКИ ДВУХ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ
15:54 23.03.2023
Комитетом госконтроля Беларуси пресечена незаконная деятельность руководителей коммерческих структур, позволявшая необоснованно использовать льготный режим налогообложения и уклоняться от уплаты налогов.
Как сообщает Telegram-канал КГК, криминальные схемы «дробления бизнеса» республиканского масштаба были выявлены в ходе проверки двух крупных компаний. Подозреваемые дают признательные показания и возместили в бюджет более половины причиненного ущерба.
Работниками УДФР КГК по Витебской области было установлено, что учредители и руководители коммерческой организации, занимающейся установкой и обслуживанием домофонных систем, искусственно раздробили собственный бизнес, зарегистрировав на территории Брестской, Витебской, Гомельской, Могилевской, Минской областей 16 подконтрольных субъектов хозяйствования с аналогичным видом деятельности. Данные субъекты в период с 2010 по 2021 год применяли упрощенную систему налогообложения и между ними искусственно делилась выручка коммерческой организации. В результате незаконного использования упрощенного режима налогообложения собственники бизнеса недоплатили 9,3 млн. руб. налогов.
В отношении учредителей коммерческой организации и их пособников возбуждено уголовное дело. Проведены обыски, допросы свидетелей и подозреваемых, наложен арест на 17 объектов имущества подозреваемых на общую сумму 2,3 млн долларов США, а также на денежные средства.
Подозреваемые дали признательные показания и в добровольном порядке возместили часть причиненного ущерба в сумме 5,1 млн рублей.
Также УДФР КГК по Витебской области изучена деятельность ряда организаций (на первый взгляд никак не связанных между собой), оказывающих услуги по установке и обслуживанию систем видеонаблюдения как на территории Витебска и крупных районных центров Витебской области, так и в Минске, Гродненской, Гомельской областях. В ходе проверки установлено, что деятельностью этих субъектов фактически руководили два жителя Минска. В 2017-2022 годах они организовали государственную регистрацию 9 подконтрольных субъектов и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, между которыми искусственно разделили свою деятельность и выручку, чем уклонились от уплаты налогов на общую сумму не менее 2,8 млн. руб.
В отношении организаторов и их подельников (всего 8 граждан) возбуждено уголовное дело. На имущество подозреваемых (автомобили, недвижимость) наложен арест, изъяты денежные средства.
Основные фигуранты уголовного полностью признали свою вину и в целях возмещения причиненного ущерба добровольно перечислили в бюджет 1 млн рублей.
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