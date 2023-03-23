ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» принимает участие в 33-й Международной специализированной выставке «АгроКомплекс-2023», которая проходит 21-24 марта 2023 года в Уфе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, официальный дилер Минского автомобильного завода – ООО «Уралмаш» (Уфа) – представил посетителям стенда и почетным гостям автомобиль из сельскохозяйственного сегмента — седельный тягач МАЗ-544028 в комплекте с полуприцепом МАЗ-934700.

Во время представления продукции генеральный директор ООО «Уралмаш» рассказал о работе дилерского центра в IV квартале 2022 года и I квартале 2023 года, поделился планами и перспективами работы в регионе.

«АгроКомплекс»-2023 – это крупнейшая площадка для премьер и презентации продукции на рынке центральной России, Урала и Сибири, имеющая более 30 лет истории и совместного развития с ведущими мировыми и российскими компаниями АПК. На выставке концентрируются производители и поставщики по самым разным направлениям сельскохозяйственной отрасли, ведутся переговоры об условиях поставок, происходит обмен опытом и общение с коллегами.

В этом году в выставке принимают участие 350 экспонентов из 37 регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

На открытой площади перед ВДНХ-Экспо на площади 9000 кв. м представлено более 180 единиц техники.

В этом году Агропромышленный форум сопровождается обширной деловой программой. В его рамках состоится 25 мероприятий. В деловых мероприятиях выступят более 360 спикеров из 23 регионов и городов России и Республики Беларусь. Участие в деловой программе примут 13 отраслевых союзов и ассоциаций.