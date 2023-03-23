ЭКОНОМИКА РБ

ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ УПАЛ НА 25,3%

15:22 23.03.2023 Грузооборот транспорта Брестской области в январе-феврале 2023 г. составил 631,1 млн тонно-километров, или 74,7% к уровню января-февраля 2022 г. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот составил 156,2 млн пассажиро-километров, или 107,2% к январю-февралю 2022 г. Услугами пассажирского транспорта воспользовались 24,6 млн человек, или 103,5% к аналогичному периоду 2022 г. Информация по грузоперевозкам транспортных организаций области не представлена.