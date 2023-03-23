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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ УПАЛ НА 25,3%
15:22 23.03.2023
Грузооборот транспорта Брестской области в январе-феврале 2023 г. составил 631,1 млн тонно-километров, или 74,7% к уровню января-февраля 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот составил 156,2 млн пассажиро-километров, или 107,2% к январю-февралю 2022 г.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 24,6 млн человек, или 103,5% к аналогичному периоду 2022 г.
Информация по грузоперевозкам транспортных организаций области не представлена.
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