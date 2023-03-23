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ЭКОНОМИКА РБ


БИЗНЕСУ БЕЛАРУСИ В 2022 ГОДУ ОКАЗАНА ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ НА ОБЩУЮ СУММУ ОКОЛО 9,9 МЛРД РУБЛЕЙ


14:39 23.03.2023

Подведены предварительные итоги реализации в 2022 году госпрограммы «Малое и среднее предпринимательство».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, в рамках ее выполнения в 2022 году бизнесу оказана финансовая помощь на общую сумму около 9,9 млрд рублей. При этом адресную государственную финансовую поддержку из республиканского и местных бюджетов получили 124 субъекта малого предпринимательства на общую сумму 8,4 млн рублей.

Продуктивно сработал и Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей. Фондом профинансировано за счет собственных средств 18 субъектов МСП на сумму 2,5 млн рублей и предоставлено 26 поручительств по льготным кредитам, выданным малому бизнесу белорусскими банками, на сумму 3,2 млн рублей.

По итогам 2022 года по проектам, реализованным с привлечением поддержки, создано 195 новых рабочих мест, что на четверть выше запланированного.

Активно кредитовал субъектов МСП в рамках программы Банк развития: профинансировано 1250 инвестиционных проектов на сумму 357,8 млн рублей. Наибольший удельный вес в его кредитном портфеле заняли производственные проекты – около 60%. Самыми востребованными у бизнеса стали новые антикризисные продукты «Стабилизационный» и «Поддержка экспорта».

Весомую поддержку предпринимателям оказывали и другие банки. Суммарный объем кредитования субъектов МСП Беларусбанком, Белинвестбанком и Белагропромбанком в прошлом году составил 9,5 млрд рублей.
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