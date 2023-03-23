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ЭКОНОМИКА РБ
ОЧЕРЕДЬ МАШИН НА ВЪЕЗД В ПОЛЬШУ ИЗ БЕЛАРУСИ ПРОДОЛЖАЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ
13:42 23.03.2023
Очередь грузовиков и легковых авто на въезд в Польшу продолжает увеличиваться. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«Несмотря на складывающуюся напряженную ситуацию на польской границе, сопредельные контрольные службы продолжают оформлять только половину транспорта от нормы», - говорится в сообщении ведомства.
Так, за прошедшие сутки польская сторона приняла только 55% грузовиков в пункте пропуска Кукурыки (Козловичи).
Задержки в оформлении большегрузов также фиксируются в литовских пунктах пропуска Твярячюс (Видзы), Лаворишкес (Котловка), Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и Райгардас (Привалка). За сутки литовские контрольные службы пропустили на свою территорию менее 45% фур.
Наиболее загруженный маршрут в ЕС для легковых автомобилей проходит через польский пункт пропуска Тересполь (Брест). Сопредельная сторона пропустила всего 34% авто.
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