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ЭКОНОМИКА РБ


ОЧЕРЕДЬ МАШИН НА ВЪЕЗД В ПОЛЬШУ ИЗ БЕЛАРУСИ ПРОДОЛЖАЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ


13:42 23.03.2023

Очередь грузовиков и легковых авто на въезд в Польшу продолжает увеличиваться. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«Несмотря на складывающуюся напряженную ситуацию на польской границе, сопредельные контрольные службы продолжают оформлять только половину транспорта от нормы», - говорится в сообщении ведомства.

Так, за прошедшие сутки польская сторона приняла только 55% грузовиков в пункте пропуска Кукурыки (Козловичи).

Задержки в оформлении большегрузов также фиксируются в литовских пунктах пропуска Твярячюс (Видзы), Лаворишкес (Котловка), Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и Райгардас (Привалка). За сутки литовские контрольные службы пропустили на свою территорию менее 45% фур.

Наиболее загруженный маршрут в ЕС для легковых автомобилей проходит через польский пункт пропуска Тересполь (Брест). Сопредельная сторона пропустила всего 34% авто.
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