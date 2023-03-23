ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.03.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ИННОВАЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ОБСУДЯТ В БГУ


13:13 23.03.2023

Международная научно-практическая конференция «Иностранные языки: инновации, перспективы исследования и преподавания» пройдет 23-24 марта в БГУ в очно-дистанционном формате.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, проводится мероприятие с целью обмена опытом между представителями профессионального сообщества по вопросам, касающимся новейших тенденций в исследовании и преподавании иностранных языков.

С научными докладами выступят около 50 представителей высших учебных заведений Беларуси и России. Это ученые БГУ, Минского государственного лингвистического университета, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Белорусского государственного экономического университета, Гродненского государственного медицинского университета, Казанского (Приволжского) федерального университета, Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им. В. М. Шукшина и др.

Участники рассмотрят современные проблемы отечественного и зарубежного языкознания, информационно-коммуникационные технологии в преподавании иностранных языков и литературы, лингвистические аспекты межкультурной коммуникации и др.

По итогам форума опубликуют сборник докладов, который будет доступен в Электронной библиотеке БГУ.

Организатором научного мероприятия выступает факультет социокультурных коммуникаций БГУ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.03.2023
валюта курс
EUR 3.0847
USD 2.8600
RUB 3.7297
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.1159 +0.0259
USD 2.8520 -0.008
RUB 3.7315 +0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0630 3.1000
USD 2.8460 2.8550
RUB 2.8000 3.7400
подробнее

Конвертация в банках
на 23.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0800 1.0900
EUR/RUB 81.9000 108.0000
USD/RUB 75.8000 100.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте