Международная научно-практическая конференция «Иностранные языки: инновации, перспективы исследования и преподавания» пройдет 23-24 марта в БГУ в очно-дистанционном формате.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, проводится мероприятие с целью обмена опытом между представителями профессионального сообщества по вопросам, касающимся новейших тенденций в исследовании и преподавании иностранных языков.

С научными докладами выступят около 50 представителей высших учебных заведений Беларуси и России. Это ученые БГУ, Минского государственного лингвистического университета, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Белорусского государственного экономического университета, Гродненского государственного медицинского университета, Казанского (Приволжского) федерального университета, Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им. В. М. Шукшина и др.

Участники рассмотрят современные проблемы отечественного и зарубежного языкознания, информационно-коммуникационные технологии в преподавании иностранных языков и литературы, лингвистические аспекты межкультурной коммуникации и др.

По итогам форума опубликуют сборник докладов, который будет доступен в Электронной библиотеке БГУ.

Организатором научного мероприятия выступает факультет социокультурных коммуникаций БГУ.