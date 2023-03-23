Очередной случай ввоза товаров по заниженной стоимости пресекли брестские таможенники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, на этот раз из Польши в Беларусь незаконно пытались ввезти пять квадроциклов торговой марки CAN-AM и один гидроцикл торговой марки SEA-DOO на сумму более 610 тыс. рублей.

Грузовой автомобиль Mercedes, принадлежащий польской компании-перевозчику, следовал через пункт пропуска «Козловичи». По документам, представленным к оформлению, стоимость перемещаемой мототехники составляла 267 тыс. рублей.

Фактическую стоимость товара, которая оказалась более чем в два раза выше заявленной, установили брестские таможенники при проведении таможенного контроля и последующих проверочных мероприятий.

Недостоверные сведения, указанные в документах, могли стать основанием для занижения размера таможенных платежей на сумму более 30 тыс. рублей.

По данному факту нарушения законодательства Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (представление недостоверных сведений о товарах). Санкцией статьи предусмотрен штраф до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.