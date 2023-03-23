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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛЛЕКЦИЮ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И КОЖГАЛАНТЕРЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ БЕЛОРУССКОГО ЛЕГПРОМА ПОКАЖУТ 6 АПРЕЛЯ НА ВЫСТАВКЕ-ПРЕЗЕНТАЦИИ
12:48 23.03.2023
6 апреля 2023 г. в ГУО «Национальная школа красоты» состоится выставка-презентация коллекций одежды, обуви и кожгалантерейных изделий, разработанных организациями легкой промышленности республики.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллегпром», программой мероприятия запланированы показ коллекций одежды, обуви и кожгалантерейных изделий белорусских производителей, а также выставка-презентация продукции для детей школьного возраста к началу 2023/2024 учебного года.
Кроме того, запланированы переговоры в формате В2В между отечественными производителями, организациями торговли и представителями учреждений образования Беларуси.
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