ЭКОНОМИКА РБ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЧЕТВЕРТОГО В ЭТОМУ ГОДУ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО АУКЦИОНА ДОМЕНОВ В ЗОНЕ .BY

12:32 23.03.2023 Подведены итоги четвертого в этому году благотворительного аукциона доменов, который проходил 20-21 марта 2023 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud), на торгах было разыграно 38 доменов, все в доменной зоне .by. Среди них были, например, двухсимвольные домены 5k.by и g0.by, ставки по которым были сделаны в первые 2 часа аукциона. С молотка также ушли такие лоты, как zakupka.by, laktacia.by, kvesty.by, hobbi.by, dostavych.by, dreamland.by, multikrama.by, okc.by, reika.by, superokna.by, topcasino.by, tur-shchuchyn.by, zaborservis.by и еще 23 доменных имени разной тематики. ТОП доменов нынешнего аукциона выглядит следующим образом: viyar.by – 384 руб/27 ставок; dzerzhinsk.by – 314 руб/22 ставки; shiny.by – 214 руб/14 ставок; autotrader.by – 184 руб/11 ставок; aqm.by и cnb.by – 164 руб/по 9 ставок. Самым «взрослым» разыгранным лотом стал домен dreamland.by. Он был создан более 18 лет назад – 11 июня 2004 года. Еще в числе «возрастных» лотов, по которым были сделаны ставки на состоявшихся торгах, доменные имена shiny.by и simple.by (16 лет), cnb.by (15 лет), autotrader.by (14 лет), 5k.by и newsstd.by (12 лет), bel-en.by и rgbgroup.by (11 лет), aeroport.by (10 лет). Общая сумма ставок, предложенных на аукционе 20-21 марта, составила 4362 белорусских рублей. Все вырученные средства (за вычетом стандартной стоимости доменов) направляются в детские дома Беларуси на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Зарегистрировать выигранное на аукционе доменное имя можно в beCloud, официальным регистраторе доменных имен в национальных доменных зонах .by и .бел.