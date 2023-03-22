ЭКОНОМИКА РБ

ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОСЕЛ НА 1,1%

12:27 23.03.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за январь-февраль 2023 года в текущих ценах составил 3222,4 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, это в сопоставимых ценах на 1,1% меньше к уровню января-февраля 2022 года.