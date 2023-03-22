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ЭКОНОМИКА РБ
ОЧЕРЕДНАЯ СХЕМА УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ ПРЕСЕЧЕНА В МОГИЛЕВЕ
12:21 23.03.2023
В ходе проведения инспекцией МНС по Ленинскому району Могилева мероприятий камерального контроля в отношении частного предприятия, осуществляющего оптовую торговлю средствами пожарной безопасности, установлено, что предприятие дважды (в 2020 и 2022 гг.) реализовала своему директору и учредителю в одном лице выкупленные в лизинг легковые автомобили 2019 и 2020 годов выпуска по ценам, более чем в 100 раз ниже рыночных.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в адрес частного предприятия было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет причитающиеся суммы НДС, налога на прибыль, подоходного налога с физических лиц.
Уведомление плательщиком было исполнено. Размер выручки от реализации товаров увеличен на 42 тыс. рублей, сумма предъявленных налоговых обязательств составила 20,5 тыс. рублей, в том числе подоходный налог с физических лиц в сумме 6,9 тыс. рублей.
Предъявленные суммы уплачены в бюджет в полном объеме.
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