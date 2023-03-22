В ходе проведения инспекцией МНС по Ленинскому району Могилева мероприятий камерального контроля в отношении частного предприятия, осуществляющего оптовую торговлю средствами пожарной безопасности, установлено, что предприятие дважды (в 2020 и 2022 гг.) реализовала своему директору и учредителю в одном лице выкупленные в лизинг легковые автомобили 2019 и 2020 годов выпуска по ценам, более чем в 100 раз ниже рыночных.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в адрес частного предприятия было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет причитающиеся суммы НДС, налога на прибыль, подоходного налога с физических лиц.

Уведомление плательщиком было исполнено. Размер выручки от реализации товаров увеличен на 42 тыс. рублей, сумма предъявленных налоговых обязательств составила 20,5 тыс. рублей, в том числе подоходный налог с физических лиц в сумме 6,9 тыс. рублей.

Предъявленные суммы уплачены в бюджет в полном объеме.