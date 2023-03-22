В январе-феврале 2023 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 3192,7 млн рублей или в сопоставимых ценах 101,6% к уровню января-февраля 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 19,1%, в обрабатывающей промышленности – на 4,1%.

При этом в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом производство упало на 16,3%, в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 2,4%.