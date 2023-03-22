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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ ПОДРОСЛО НА 1,6%
11:21 23.03.2023
В январе-феврале 2023 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 3192,7 млн рублей или в сопоставимых ценах 101,6% к уровню января-февраля 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 19,1%, в обрабатывающей промышленности – на 4,1%.
При этом в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом производство упало на 16,3%, в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 2,4%.
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