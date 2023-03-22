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ЭКОНОМИКА РБ
НА КОРОТКИЙ НОМЕР КОМИТЕТА ГОСКОНТРОЛЯ МОЖНО СООБЩИТЬ О НАРУШЕНИЯХ В ХОДЕ ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ
10:59 23.03.2023
С 23 марта 2023 г. на короткий номер Комитета госконтроля 191 можно сообщить о нарушениях и недостатках во время подготовки и проведения посевной кампании.
Как сообщает Telegram-канал ведомства, в том числе можно проинформировать о фактах бесхозяйственности на мехдворах животноводческих объектах сельхозпредприятий; неготовности сельскохозяйственной техники; недостаточном количестве механизаторских кадров; других нарушениях при подготовке и проведении сельскохозяйственных работ.
Звонки принимаются в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.
Вся поступившая информация будет оперативно изучена и рассмотрена работниками контрольного ведомства.
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