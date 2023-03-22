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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 6%
10:44 23.03.2023
В январе-феврале 2023 г. в хозяйствах всех категорий Брестской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 702,4 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-февралем 2022 г. в сопоставимых ценах на 6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 689,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 6,3% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 55,9 тыс. тонн, что на 2,9% больше, чем в январе-феврале 2022 г., молока – 343,1 тыс. тонн (на 7,1% больше).
В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 53,7 тыс. тонн и по сравнению
с январем-февралем 2022 г. увеличилось на 3,4%, молока произведено 339,1 тыс. тонн (на 7,3% больше).
На 1 марта 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 876,6 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 295,6 тыс. голов. Численность свиней составила 345,3 тыс. голов.
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