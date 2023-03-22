За январь 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг Брестской области (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила %, рентабельность продаж – 7,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 февраля 2023 г. составила 4,5 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,4 млрд рублей, или 9,9% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 февраля 2023 г. составила 5,1 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,6 млрд рублей, или 11,2% от общего объема кредиторской задолженности.