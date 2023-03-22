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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ СФОРМИРОВАН РЕЙТИНГ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ


18:00 22.03.2023

Министерством экономики совместно НИЭИ Минэкономики, при участии отраслевых и региональных органов госуправления, завершена приоритизация проектов актуализированного Национального инфраструктурного плана Республики Беларусь на 2021-2025 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, рейтинг проектов был составлен с учетом их влияния на социально-экономические и экологические параметры развития регионов, перспективы размещения производительных сил. В него вошло порядка двух тысяч объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

«Механизм приоритизации является базовым элементом построения общей системы планирования развития инфраструктуры страны, направленным на определение наиболее значимых проектов. Его реализация предполагает, что проекты, получившие более высокий рейтинг, будут иметь преимущество при распределении финансирования», – отметила заместитель начальника главного управления инвестиционной политики Минэкономики Наталия Салтанович.

Планируется, что отработка механизма приоритизации и его планомерная интеграция в действующую систему распределения ресурсов будет осуществлена в 2023-2024 годах. Это позволит к концу пятилетки в полном объеме реализовать системный подход к планированию инвестиций в инфраструктуру.
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