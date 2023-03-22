|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО ГОСАТОМНАДЗОРА 24 МАРТА ПРОВОДИТ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ
17:53 22.03.2023
24 марта 2023 года первый заместитель начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Леонид Дедуль проведет прямую телефонную линию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госатомнадзора, задать вопросы можно будет с 9:00 до 11:00 по номеру телефона (017) 338-53-76.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 22.03.2023
Курсы в банках
на 22.03.2023
Конвертация в банках
на 22.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте