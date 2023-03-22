ЭКОНОМИКА РБ

РУКОВОДСТВО ГОСАТОМНАДЗОРА 24 МАРТА ПРОВОДИТ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ

17:53 22.03.2023 24 марта 2023 года первый заместитель начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Леонид Дедуль проведет прямую телефонную линию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госатомнадзора, задать вопросы можно будет с 9:00 до 11:00 по номеру телефона (017) 338-53-76.