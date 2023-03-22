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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ 18-21 АПРЕЛЯ ПРОЙДЕТ XXIX МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА ТИБО-2023
17:36 22.03.2023
С 18 по 21 апреля 2023 г. в Минске (пр-т Победителей, 111), состоится XXIX Международная специализированная выставка ТИБО-2023, проходящая в рамках XXIX Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по науке и технологиям (ГКНТ), форум «ТИБО» проводится ежегодно и представляет собой площадку для обмена новыми достижениями и передовым опытом в сфере информационных технологий.
В ходе деловых мероприятий форума отечественные и зарубежные эксперты, представители государственных структур и бизнес-сообществ анализируют глобальные тенденции развития ИКТ, представляют инновационные разработки в сфере информационных технологий, а также возможности их эффективного применения в различных сферах деятельности.
Коллективный раздел «Инновационная инфраструктура» традиционно представленный на стенде ГКНТ на Форуме ТИБО-2023, будет демонстрировать перед посетителями мероприятия созданные в стране условия для максимального внедрения научных достижений в отрасли экономики через реализуемую инновационную политику.
Также в разделе примут участие учреждения образования и технопарки Министерства образования Республики Беларусь, подведомственные организации Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, субъект инновационной инфраструктуры общество с ограниченной ответственностью «Игры Разума Софт».
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