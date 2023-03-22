Госстандарт объявил конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь» в 2023 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, основной целью, на достижение которой направлен конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь», является выявление высококачественных отечественных товаров и услуг, в том числе новых видов, содействие их продвижению на внутренний и внешний рынки.

Участие в нем стимулирует отечественные предприятия расширять ассортимент выпускаемой продукции, улучшать ее характеристики и свойства, внедрять современные методы управления и обеспечения качества на основе отечественных и международных стандартов и передовых достижений.

В числе преимуществ конкурс предлагает ряд инструментов информационной поддержки организациям-победителям, а также потребителям в выборе лучших товаров и услуг.

В 2023 г. конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь» объявлен в 22-й раз и пройдет в соответствии с новым порядком, утвержденным постановлением Госстандарта №121 от 20 декабря 2022 г. Внесение изменений вызвано современными условиями развития отраслей промышленности, применяемыми технологиями, а также накопленной практикой.

Участвовать в конкурсе могут юридические и физические лица, производящие продукцию и оказывающие услуги на территории Беларуси.

Конкурс проводится в следующих номинациях: продовольственные товары; промышленные товары для населения и изделия народных промыслов; продукция производственно-технического назначения; услуги населению.

В каждой номинации по решению республиканской конкурсной комиссии среди лауреатов конкурса могут быть определены товары для присуждения статуса «Новинка года», а также специальных наград «Стабильное качество», «Лучший в отрасли», «Выбор потребителя» «За успехи в импортозамещении».

Конкурс проводится в два этапа.

На первом этапе областными конкурсными комиссиями определяются товары-финалисты и среди них товары, претендующие на присуждение статуса «Новинка года».

На втором этапе на основе материалов, представленных областными конкурсными комиссиями, республиканской конкурсной комиссией подводятся окончательные итоги конкурса: присуждение товарам звания лауреата конкурса и статуса «Новинка года», определение товаров-лауреатов для награждения специальными наградами «Стабильное качество», «Лучший в отрасли», «Выбор потребителя», «За успехи в импортозамещении».

Организации, товары которых удостоены звания лауреата, награждаются дипломом и получают право размещения логотипа конкурса на товарах и их упаковке, а также в документации и рекламных материалах в течение двух лет.

Сведения о товарах-лауреатах размещаются на сайте Госстандарта, портале «Качество.бел» и в ежегодном иллюстрированном каталоге «Лучшие товары Республики Беларусь», который рассылается в представительства нашей страны за рубежом.

Заявки на участие в конкурсе представляются до 1 сентября 2023 г. на электронные адреса секретариатов областных конкурсных комиссий, сформированных в областных центрах стандартизации, метрологии и сертификации (ЦСМС) и РУП «Белорусский государственный институт метрологии» (для г. Минска и Минской области).

Конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь» проводится Госстандартом совместно с областными и Минским городским исполнительными комитетами ежегодно, начиная с 2002 г.