В документах «забыли» указать часть товара – партию импортных удобрений на сумму более 750 тыс. рублей, которые намеревались незаконно ввезти на территорию ЕАЭС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, нарушение выявили витебские таможенники в пункте пропуска «Григоровщина».

В машине Volvo, которая следовала из Германии, перевозили стимулятор для роста растений. При досмотре установлено, что в грузовом отсеке автомобиля находится на 10 тыс. литров указанного товара больше, чем значилось в товаросопроводительных документах.

Размер таможенных платежей при декларировании «недостающей» в документах части удобрений составил бы более 44 тыс. рублей.

По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии по ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование товаров). Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.