|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ПАРТИИ ИМПОРТНЫХ УДОБРЕНИЙ
16:21 22.03.2023
В документах «забыли» указать часть товара – партию импортных удобрений на сумму более 750 тыс. рублей, которые намеревались незаконно ввезти на территорию ЕАЭС.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, нарушение выявили витебские таможенники в пункте пропуска «Григоровщина».
В машине Volvo, которая следовала из Германии, перевозили стимулятор для роста растений. При досмотре установлено, что в грузовом отсеке автомобиля находится на 10 тыс. литров указанного товара больше, чем значилось в товаросопроводительных документах.
Размер таможенных платежей при декларировании «недостающей» в документах части удобрений составил бы более 44 тыс. рублей.
По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии по ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование товаров). Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 22.03.2023
Курсы в банках
на 22.03.2023
Конвертация в банках
на 22.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте