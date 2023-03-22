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ЭКОНОМИКА РБ


БМЗ РАСШИРИЛ СФЕРУ ПРИМЕНЕНИЯ БИРЖЕВЫХ МЕХАНИЗМОВ В 2023 ГОДУ


15:35 22.03.2023

Белорусский металлургический завод (БМЗ) расширил сферу применения биржевых механизмов в 2023 г. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ).

Отмечается, что предприятие регулярно выступает на торгах как в качестве продавца, так и покупателя продукции черной и цветной металлургии.

В частности, сейчас БМЗ активно использует биржевую площадку для реализации арматуры собственного производства на внутреннем рынке Беларуси. При этом на торги выставляются самые востребованные у отечественных потребителей диаметры - 8 мм, 10 мм и 12 мм. В результате с начала 2023 г. объем продаж достиг почти 1 тыс. т, что уже превышает показатель реализации за весь 2022 г.

Кроме того, БМЗ стал крупнейшим покупателем ферросплавов на биржевых торгах. В большой степени этому способствовало проведение торговых сессий с применением формульного ценообразования, позволяющего снизить риски продавца и покупателя при заключении долгосрочных сделок.

В отличие от стандартного механизма ценообразования, когда цена зависит только от текущего соотношения спроса и предложения, при формульном ценообразовании стоимость товара определяется двумя факторами: текущей биржевой котировкой и премией либо скидкой продавца, выраженной в процентах от биржевой котировки.

Такая схема формирования цены особенно удобна, когда биржевая сделка заключается на длительный период, в течение которого продавец поставляет товар покупателю, - как правило, полгода или год. За это время стоимость товара на рынке может существенно измениться в большую или меньшую сторону, в результате чего сделка становится невыгодной для одной из сторон.

Формульное ценообразование помогает нивелировать возможные ценовые колебания без корректировки условий сделки.
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