Фармацевтика и биотехнологии являются важными элементами развития системы здравоохранения и драйверами инноваций в Беларуси. Об этом сегодня заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на расширенном заседании холдинга «Белфармпром».

«Фармпромышленность в прошлом году сработала неплохо, нарастив экспорт. Фармацевтика, биотехнологии - важные элементы развития системы здравоохранения и драйверы инноваций», - сказал Дмитрий Пиневич, которого цитирует пресс-служба Минздрава.

Министр отметил, что фармацевтическая промышленность занимает особое важное место в социально-экономической сфере нашего государства – производителями лекарственных средств обеспечивается лекарственная безопасность государства, что является одной из составляющих ее устойчивого развития.

«В последние годы мы столкнулись с рядом непростых вызовов современности – распространение коронавирусной инфекции, санкционное давление в связи с усложнением внешнеполитической ситуации, недружественные действия некоторых государств и партнеров. Несмотря на указанные негативные факторы отечественные фармацевтические производители обеспечили здравоохранение востребованными при лечении COVID-19 препаратами, благодаря чему в том числе можно сказать, что мы справились с этой угрозой», - заявил руководитель ведомства.

В настоящее время отечественная фармпромышленность работает стабильно. Вместе с тем имеется ряд вопросов, влияющих не только на возможность удовлетворения потребностей здравоохранения, но и на эффективную работу организаций в целом и их развитие. Организации столкнулись с удорожанием сырья и материалов как импортного, так и белорусского производства, увеличением сроков и стоимости логистики, а иногда и невозможностью поставок. Однако важной для государства и его населения задачей является обеспечение здравоохранения востребованными лекарственными препаратами, в первую очередь импортозамещающими. В связи с этим на совете были поставлены следующие задачи для участников холдинга:

увеличение объёмов производства отечественных лекарственных препаратов, расширение номенклатуры;

повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции;

насыщение внутреннего рынка страны в объеме, необходимом для удовлетворения потребностей здравоохранения и населения;

наращивание поставок лекпрепаратов на экспорт, предусмотрев диверсификацию экспортных рынков;

обеспечение предусмотренных Комплексной программой развития фармпромышленности на 2021-2025 годы показателей;

решение вопросов по организации в Республике Беларусь импортозамещающих производств товаров в других отраслях, используемых для выпуска лекарственных препаратов.

Особое внимание было уделено созданию новых производств в индустриальном парке Великий камень.

В работе Совета холдинга «Белфармпром» также приняли участие представители Минздрава, руководящий состав Управляющей компании, руководители организаций – участников холдинга «Белфармпром», фарморганизаций, РУП «Белфармация» и БелАПП.