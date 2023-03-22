В Минской области розничный товарооборот в январе-феврале 2023 г. составил 1727,5 млн рублей, или 94,1% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,5% розничного товарооборота области, в январе-феврале 2023 г. составил 1 649,3 млн рублей, или 94,1% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2022 г.

В январе-феврале 2023 г. оптовый товарооборот составил 3 042 млн рублей, или в сопоставимых ценах 96,5% к уровню января-февраля 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2023 г. составил 77,4 млн рублей, или 115,1% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2022 г.