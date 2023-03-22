|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАДЕНИЕ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ УСКОРИЛОСЬ ДО 5,9%
14:44 22.03.2023
В Минской области розничный товарооборот в январе-феврале 2023 г. составил 1727,5 млн рублей, или 94,1% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,5% розничного товарооборота области, в январе-феврале 2023 г. составил 1 649,3 млн рублей, или 94,1% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2022 г.
В январе-феврале 2023 г. оптовый товарооборот составил 3 042 млн рублей, или в сопоставимых ценах 96,5% к уровню января-февраля 2022 г.
Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2023 г. составил 77,4 млн рублей, или 115,1% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2022 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 22.03.2023
Курсы в банках
на 22.03.2023
Конвертация в банках
на 22.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте