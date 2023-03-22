Подготовительные работы по реконструкции детского оздоровительного центра «Кристальный» в Гомеле уже ведутся. Об этом сообщил сегодня на совещании генеральный директор областного УКСа Владимир Сеноженский.

Объект входит в Инвестиционную программу области на 2022-2024 годы. Его проектирование запланировано действующей госпрограммой по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС.

Реконструкция предусматривает перепрофилирование учреждения на пребывание 185 дошкольников от 3 до 6 лет без сопровождения родителей.

«Ранее здесь оздоравливались дети от 7 до 17 лет», - напомнил Владимир Сеноженский.

Кроме реконструкции действующего корпуса, проект включает строительство пристройки с жилыми помещениями, залами для культурно-массовой и воспитательной работы, приемное отделение, плавательный бассейн с минеральной водой.