Грузооборот в Минской области в январе-феврале 2023 г. составил 617,2 млн тонно-километров, или 73,5% к соответствующему периоду 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот в январе-феврале текущего года составил 201,3 млн пассажиро-километров, или 106% к соответствующему периоду 2022 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 17 млн. человек, или 100,9% к январю – февралю 2022 г.

Информация о грузоперевозках транспортных организаций области не представлена.