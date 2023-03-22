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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ РУХНУЛ НА 26,5%
14:15 22.03.2023
Грузооборот в Минской области в январе-феврале 2023 г. составил 617,2 млн тонно-километров, или 73,5% к соответствующему периоду 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот в январе-феврале текущего года составил 201,3 млн пассажиро-километров, или 106% к соответствующему периоду 2022 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 17 млн. человек, или 100,9% к январю – февралю 2022 г.
Информация о грузоперевозках транспортных организаций области не представлена.
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