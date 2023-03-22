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ЭКОНОМИКА РБ


НАЧАЛЬНИК ЦЕХА ОАО «МОТОВЕЛО» ИСПОЛЬЗОВАЛ СОТРУДНИКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДАЧИ


13:43 22.03.2023

Начальник цеха ОАО «Мотовело» в течение 5 лет использовал подчиненных в личных целях на строительстве собственной дачи и для помощи с ремонтом в квартире.

Как сообщает Следственный комитет Беларуси, руководитель, которому предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями, причинил ущерб предприятию на сумму более 36 тысяч рублей.

Так, с января 2018 года по август 2022 года 38-летний начальник цеха, используя служебные полномочия, давал незаконные указания 5 подчиненным ему сотрудникам о выполнении работ на территории принадлежащего ему дачного участка. Фигурант передавал сотрудникам деньги или канистры с топливом для заправки их личных автомобилей, а также обеспечивал выезд с территории завода без фиксации времени убытия, минуя специальную электронную систему пропуска.

Кроме того, начальник цеха неоднократно утверждал официальные документы, на основании которых производилось начисление заработной платы рабочим. При этом обвиняемый понимал, что фактически они отсутствовали на рабочих местах и свои служебные обязанности не выполняли, отмечают В СК Беларуси.
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