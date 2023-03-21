С 13 по 15 апреля в Минске состоится юбилейная Международная выставка туристских услуг «Отдых-2023».

Как сообщает портал tourexpo.by, в 25-й раз форум не просто соберет на одной площадке ключевых игроков туристической индустрии, а в очередной раз выступит драйвером отрасли, представляя деловую программу по самым актуальным темам.

Событийный и индустриальный, медицинский и гастрономический, экстремальный и спортивный туризм, транспортная доступность и безопасность путешествий, образование и подготовка кадров, digital-технологии и новые туристические бренды – все это и многое другое в программе крупнейшей туристической выставки Беларуси «Отдых-2023».

За три выставочных дня свой туристический потенциал, новые программы и предложения продемонстрируют более 100 экспонентов: туроператоры, санатории, агроусадьбы, медицинские и SPA-центры, отели, гостиницы и загородные комплексы, а также страховые и транспортные компании.

Посетители выставки смогут ознакомиться с разносторонними возможностями пляжного, санаторно-курортного, горнолыжного, религиозного, промышленного и многих других видов туризма.

В этом году на выставке «Отдых-2023» запланирована насыщенная деловая программа. Круглые столы, семинары, практические кейсы и презентации позволят всем участникам и гостям форума найти ответы на многие актуальные вопросы.

В первый день работы выставки, 13 апреля, профессионалов турбизнеса пригласят на воркшоп B2B Workshop «Leisure & Travel», организованный компанией Travel Connections, которая имеет многолетний опыт проведения подобных обучающих мероприятий как в Беларуси, так и за рубежом. Участники смогут провести более 25 встреч с туристическими агентами и операторами для знакомства и налаживания партнерства.

Что нового за год произошло на рынке внутреннего туризма, расскажут в рамках презентации «Познай Беларусь». Во время круглого стола «Состояние и перспективы развития событийного туризма в Республике Беларусь» спикеры и участники обсудят направления туризма, в которых все турпоездки приурочены к каким-то увлекательным событиям.

Не менее интересной станет презентация новых объектов туристической инфраструктуры, подготовленная Департаментом по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. Одним из важных мероприятий деловой программы будет семинар-практикум «Образовательный туризм как важный ресурс воспитания гражданственности и патриотизма у детей и молодежи», организатором которого выступает УО «Республиканский центр экологии и краеведения».