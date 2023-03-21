ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.03.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


А1 ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ УСЛУГУ А1 КОШЕЛЕК +300 ДЛЯ ОНЛАЙН-РАСЧЕТОВ


13:19 22.03.2023

А1 предлагает своим абонентам новую услугу А1 кошелек +300: пользователям приложения A1 banking станут доступны расчеты за любые товары, работы и услуги с помощью электронных денег – без процентов в пределах лимита до 300 рублей и на условиях отсрочки оплаты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с помощью услуги А1 кошелек +300 абоненты могут оплачивать более 60 тыс. товаров и услуг через ЕРИП, пополнять виртуальную карту А1 banking, а также оплачивать страховые продукты ЗАСО «Имклива Иншуранс».

Услуга А1 кошелек +300 доступна абонентам А1, кроме пользователей тарифных планов с предоплатой. Подключение услуги производится в мобильном приложении А1 banking.

Для этого надо зарегистрировать аккаунт в приложении A1 banking, кликнуть на «А1 кошелек» в главном меню приложения, далее выбрать услугу А1 кошелек +300, ознакомиться с условиями и нажать «Подключить».

Пользоваться предоставленным лимитом можно в течение календарного месяца. До 20 числа следующего месяца абоненту необходимо погасить счет, выставленный к оплате. Сделать это удобнее всего в приложении А1 banking: в нем автоматически доступен номер лицевого счета услуги.

До момента отключения услуги А1 кошелек +300 лимит по ней в установленном объеме предоставляется 1 числа каждого календарного месяца автоматически. При этом для выбора по-прежнему доступны услуги А1 кошелек с лимитом 100 рублей и А1 кошелек +150 с лимитом 150 рублей.

Подробнее о линейке услуг «А1 кошелек» можно узнать по ссылке.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.03.2023
валюта курс
EUR 3.0740
USD 2.8603
RUB 3.7306
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.0722 +0.0052
USD 2.8603 -0.0105
RUB 3.7306 +0.0022
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0420 3.0700
USD 2.8500 2.8550
RUB 2.8000 3.7500
подробнее

Конвертация в банках
на 22.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0720 1.0780
EUR/RUB 80.8000 107.9000
USD/RUB 75.8000 100.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте