А1 предлагает своим абонентам новую услугу А1 кошелек +300: пользователям приложения A1 banking станут доступны расчеты за любые товары, работы и услуги с помощью электронных денег – без процентов в пределах лимита до 300 рублей и на условиях отсрочки оплаты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с помощью услуги А1 кошелек +300 абоненты могут оплачивать более 60 тыс. товаров и услуг через ЕРИП, пополнять виртуальную карту А1 banking, а также оплачивать страховые продукты ЗАСО «Имклива Иншуранс».

Услуга А1 кошелек +300 доступна абонентам А1, кроме пользователей тарифных планов с предоплатой. Подключение услуги производится в мобильном приложении А1 banking.

Для этого надо зарегистрировать аккаунт в приложении A1 banking, кликнуть на «А1 кошелек» в главном меню приложения, далее выбрать услугу А1 кошелек +300, ознакомиться с условиями и нажать «Подключить».

Пользоваться предоставленным лимитом можно в течение календарного месяца. До 20 числа следующего месяца абоненту необходимо погасить счет, выставленный к оплате. Сделать это удобнее всего в приложении А1 banking: в нем автоматически доступен номер лицевого счета услуги.

До момента отключения услуги А1 кошелек +300 лимит по ней в установленном объеме предоставляется 1 числа каждого календарного месяца автоматически. При этом для выбора по-прежнему доступны услуги А1 кошелек с лимитом 100 рублей и А1 кошелек +150 с лимитом 150 рублей.

Подробнее о линейке услуг «А1 кошелек» можно узнать по ссылке.