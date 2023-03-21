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ЭКОНОМИКА РБ
НА ПУБЛИЧНОЙ КАДАСТРОВОЙ КАРТЕ БЕЛАРУСИ ОПУБЛИКОВАН НОВЫЙ СЛОЙ С ЗАПРЕТНЫМИ ЗОНАМИ ДЛЯ БЕСПИЛОТНИКОВ
12:57 22.03.2023
На публичной кадастровой карте Беларуси опубликован новый слой «Запретные зоны для беспилотных летательных аппаратов». Об этом сообщается на сайте Национального кадастрового агентства.
Отмечается, что в результате информационного взаимодействия с Министерством обороны на публичной кадастровой карте в группе слоев «Запретные зоны/Опасные зоны/Зоны ограничений/Зоны, запрещенные для использования авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов» создан новый слой «Запретные зоны для беспилотных летательных аппаратов», содержащий информацию о географическом положении более 430 запретных зон для полетов беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Республики Беларусь, их номерах и вертикальной границе действия.
Указанный слой был создан на основании постановления Министерства обороны № 52 от 9 ноября 2022 г., в соответствии с которым перечень элементов структуры воздушного пространства Беларуси дополнен информацией о запретных зонах для полетов беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве республики.
Слой доступен на публичной кадастровой карте в интернете.
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