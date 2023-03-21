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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ДВА МЕСЯЦА 2023 ГОДА В МИНСКЕ ПОСТРОЕНО 0,7 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР


12:25 22.03.2023

В январе-феврале 2023 г. в Минске организациями всех форм собственности построено 0,7 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Минску, введено в эксплуатацию 39,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 16,6 тыс. квадратных метров общей площади, или 42,1% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 14,8 тыс. квадратных метров.
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