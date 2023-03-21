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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСПОГРАНКОМИТЕТ ВНОВЬ ФИКСИРУЕТ НАИБОЛЬШЕЕ СКОПЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА НА ВЪЕЗД В ПОЛЬШУ
11:54 22.03.2023
Наибольшее скопление транспорта сохраняется на въезд в Польшу. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«По состоянию на 10:00 наиболее загруженный маршрут в ЕС проходит через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи). За сутки сопредельная сторона оформила всего 55% фур от нормы», - говорится в сообщении.
Задержки в оформлении большегрузов также сохраняются в литовских пунктах пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Лаворишкес (Котловка) и Райгардас (Привалка) и Шальчининкай (Бенякони).
Наибольшее количество легкового транспорта фиксируется перед пунктом пропуска Тересполь (Брест). За сутки скопление авто увеличилось в два раза. Сопредельная сторона оформила только 30% машин.
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