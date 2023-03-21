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ЭКОНОМИКА РБ
В БГТУ 25 МАРТА СОСТОИТСЯ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
11:42 22.03.2023
Белорусский государственный технологический университет (БГТУ) 25 марта 2023 г. проводит День открытых дверей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, программой мероприятия предусмотрены с 11:00 до 12:00 встреча гостей и участников (фотозона, анкетирование, запись на мероприятия, демонстрация фильмов, экспозиция достижений БГТУ, интерактивная зона для гостей, внеучебная деятельность БГТУ, студенческие сообщества, творчество, отдых), а с 12:00 до 13:00 - презентация лесохозяйственного факультета, его образовательных программ в рамках организационного собрания в 236-й аудитории 1-го корпуса.
Белорусский государственный технологический университет является ведущим ВУЗом в стране, осуществляющим подготовку высококвалифицированных специалистов для лесной, деревообрабатывающей, полиграфической и других отраслей.
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