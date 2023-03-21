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ЭКОНОМИКА РБ
БФФПП ЗАПУСТИЛ ПРОГРАММУ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ
11:14 22.03.2023
Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП) запустил программу поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих предпринимательскую деятельность по производству сельхозпродукции, а также переработке, хранению, транспортировке и реализации, основанную на использовании земельного участка, предоставленного для этих целей в соответствии с законодательством об охране и использовании земель, в объеме, предусмотренном госпрограммой «Малое и среднее предпринимательство» на 2021-2025 годы.
Как сообщается на сайте БФФПП, кредитование предоставляется в белорусских рублях на сумму до 555 тыс. рублей на срок до 5 лет под 5,5% годовых (половина ставки рефинансирования Нацбанка Беларуси).
Цели, на которые предоставляются денежные средства: строительство; приобретение капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и (или) их ремонт и реконструкция; приобретение оборудования, транспортных средств, специальных устройств и приспособлений; закупка комплектующих изделий, сырья и материалов для собственного производства и оказания услуг.
Дополнительными условиями являются: создание не менее одного нового рабочего места; обеспечение исполнения обязательств.
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