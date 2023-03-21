|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ УПАЛ НА 4,8%
10:54 22.03.2023
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области за январь-февраль 2023 г. в текущих ценах составил 5591,8 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП упал на 4,8% к уровню января-февраля 2022 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 21.03.2023
Курсы в банках
на 22.03.2023
Конвертация в банках
на 22.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте