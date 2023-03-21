ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ УПАЛ НА 4,8%

10:54 22.03.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области за январь-февраль 2023 г. в текущих ценах составил 5591,8 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП упал на 4,8% к уровню января-февраля 2022 г.