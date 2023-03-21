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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНЛЕСХОЗЕ БЕЛАРУСИ РАССКАЗАЛИ, КОГДА НАЧНУТСЯ ПРОДАЖИ СРУБОВ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ


10:39 22.03.2023

После посещения торговой площадки премьер-министром Романом Головченко и презентации работы «Лесного домика» в СМИ, торговая площадка на Логойском тракте, 52 столкнулась с ажиотажным спросом на продукцию. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза.

В ведомстве информируют, что на лесные домики - срубы из дерева - пока принимают предзаказы. Что касается продаж, то они начнутся «буквально на днях». Поскольку на площадке изделия представлены от различных лесхозов со всей страны, нужно небольшое время на проработку отдельных юридических вопросов.

В пресс-службе обещают обязательно проинформировать о старте продаж.

Отмечается также, что уже с этого воскресенья точка на Логойском тракте переходит на работу без выходных. Это значит, что посетить площадку и ознакомиться с ее ассортиментом можно будет в любой удобный день (время работы: с 9.00 до 18.00).

Кроме того, поручение премьер-министра о кредитовании граждан для покупки «лесных домиков» уже прорабатывается ответственными ведомствами.
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