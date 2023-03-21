В январе-феврале 2023 г. объем промышленного производства Минской области в текущих ценах составил 5960,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 92,2% к уровню января-февраля 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, объем производства в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений увеличился на 3,3%.

В то же время в горнодобывающей промышленности производство упало на 19,4%, в обрабатывающей промышленности - на 8%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 3,3%.