ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.03.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРОМПРОИЗВОДСТВО МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ СНИЗИЛОСЬ НА 7,8%


10:24 22.03.2023

В январе-феврале 2023 г. объем промышленного производства Минской области в текущих ценах составил 5960,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 92,2% к уровню января-февраля 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, объем производства в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений увеличился на 3,3%.

В то же время в горнодобывающей промышленности производство упало на 19,4%, в обрабатывающей промышленности - на 8%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 3,3%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.03.2023
валюта курс
EUR 3.0740
USD 2.8603
RUB 3.7306
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.0722 +0.0052
USD 2.8603 -0.0105
RUB 3.7306 +0.0022
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0420 3.0650
USD 2.8450 2.8560
RUB 2.8000 3.7500
подробнее

Конвертация в банках
на 22.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0720 1.0790
EUR/RUB 80.8000 106.8000
USD/RUB 75.8000 100.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте