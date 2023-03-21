БГУ принимает участие в XXX Минской международной книжной выставке-ярмарке, которая проходит с 21 по 26 марта под слоганом «Мир книги без границ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, продолжится Минская международная книжная выставка-ярмарка работой презентационных площадок НВЦ БелЭкспо (пр-т Победителей, 14). БГУ представит экспозицию печатной продукции Издательского центра и управления редакционно-издательской деятельности БГУ.

Линейку учебной, научной и справочной литературы составят работы преподавателей, сотрудников и ученых университета. Всего книжный стенд БГУ включает свыше 150 изданий, журналов, сборников материалов конференций и др. На площадках выставки свою книжную продукцию покажут около 60 стран дальнего и ближнего зарубежья.

Кроме того, в рамках Международной книжной выставки на филологическом факультете 24 марта состоится круглый стол «Литературный язык – заповедная зона?». Его участниками станут руководство, сотрудники и студенты филологического факультета и факультета журналистики.