В январе-феврале 2023 г. в хозяйствах всех категорий Минской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 882,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101,7% к уровню января-февраля 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 872,8 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 101,8% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 86,3 тыс. тонн, что на 3% больше, чем в январе-феврале 2022 г., молока – 341 тыс. тонн (на 3,6% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 84,5 тыс. тонн и по сравнению с январем-февралем 2022 г. увеличилось на 3,2%, молока произведено 338,8 тыс. тонн (на 3,7% больше).

На 1 марта 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 949,2 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 323,7 тыс. голов. Численность свиней составила 580,7 тыс. голов.