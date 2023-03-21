ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ РАЗРАБОТАЮТ НОВЫЙ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ КЛАССИФИКАТОР «УНИФИЦИРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ»

09:46 22.03.2023 Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции с 27 марта 2023 года начнет разработку проекта новой редакции общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 010-95 «Унифицированные документы». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, ОКРБ 010-95 предназначен для обеспечения систематизации и унификации документов, используемых в определенных сферах деятельности, а также для автоматизации процессов сбора, обработки, анализа и учета информации, содержащейся в реквизитах применяемых форм документов.